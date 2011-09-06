Опозиція влаштувала демарш у ВР

Фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» і «Блок Юлії Тимошенко - Батьківщина» відмовляються брати участь в урочистому засіданні Верховної Ради на знак протесту проти дій влади.

Про це йдеться у переданій УНІАН прес-службою НУ-НС спільній заяві обох фракцій.

Опозиційні депутатські фракції «Блок Юлії Тимошенко – Батьківщина» та «Наша Україна – Народна Самооборона» на знак протесту проти дій влади відмовляються брати участь в урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди 20-річчя Незалежності України.

«Опозиція наголошує: те, як виглядатиме зала пленарних засідань Верховної Ради зранку 6 вересня, стане яскравою ілюстрацією стану українського парламенту, української політики та українського суспільства в уявленні влади. Це парламент, політика та суспільство без свободи, без демократії, без опозиції, без альтернативної думки – зате із кримінальним переслідуванням політичних опонентів, апогеєм тут стало судилище та безпідставне ув’язнення Юлії ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА. Це країна із слухняною провладною більшістю «кнопкодавів» в парламенті, антинародними псевдореформами та цензурою», - наголошується у заяві.

На думку опозиціонерів, перше засідання дев’ятої сесії Верховної Ради повинно бути урочистим і присвячується 20-річчю Незалежності України. Однак, неодноразове виголошення в цей день слів «Україна» та «незалежність» представниками парламентської більшості є блюзнірством. «Існування такої влади, такого парламенту суперечить самій ідеї української державності», - переконані депутати з фракцій НУ-НС та «БЮТ-Батьківщина» .

«Своєю неучастю в урочистому засіданні Верховної Ради ми хочемо ще раз привернути увагу українського суспільства та світової громадськості до того, в яку глибоку прірву зіштовхує Україну нинішня влада. Ми вимагаємо припинення політичних репресій, повернення України на шлях демократичного розвитку та реального просування в напрямку євроінтеграції, відновлення демократичних засад в роботі українського парламенту, припинення ганебного обкрадання українського народу під гаслами економічних реформ», - підкреслюється у заяві.

Опозиційні фракції «Блок Юлії Тимошенко – Батьківщина» та «Наша Україна – Народна Самооборона», ігноруючи урочисте засідання Верховної Ради 6 вересня, продовжать подальшу парламентську боротьбу. «Ми й надалі відстоюватимемо в парламенті інтереси українського народу, продовжимо спротив наступу влади на політичні, економічні, культурні права та свободи українських громадян. Ми зробимо все для того, щоб повернути Україні надію на демократичний поступ та приєднання до сім’ї європейських держав. Ми переконані: те, що відбувається сьогодні в стінах українського парламенту, скоро стане лише прикрим епізодом в історії України, з якого наше суспільство винесе правильний урок», - наголошує опозиція.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 10.00 розпочнеться відкриття 9-ї сесії Верховної Ради шостого скликання та урочисте засідання з нагоди відзначення 20-ї річниці проголошення Незалежності України.

Народні депутати із фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» вже розмістили на своїх робочих місцях великий плакат із зображенням лідера партії «Народна Самоборона», колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА із написом «Свободу Юрію Луценку!».

Народні депутати із фракції "БЮТ-Батьківщина" також розмістили на своїх робочих місцях плакат із зображенням лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО за гратами із написом – «Ні політичним репресіям, Україні – волю!».