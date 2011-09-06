У ВР повісили плакат «Свободу Юрію Луценку!»

Народні депутати із фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» розмістили на своїх робочих місцях великий плакат із зображенням лідера партії «Народна Самоборона», колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА із написом «Свободу Юрію Луценку!».

Як передає кореспондент УНІАН, цей плакат прикріплювати зверху на робочі місця допомагають «нунсівцям» депутати із фракції "БЮТ-Батьківщина", оскільки депутатів від НУ-НС на даний час лише п’ятеро: Тарас СТЕЦЬКІВ, Юрій КАРМАЗІН, Володимир АР’ЄВ, Юрій СТЕЦЬ і Юрій ГРИМЧАК.