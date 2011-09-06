Помер кримський депутат-регіонал
11:37, 06 вересня 2011Політика
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Ануфрієву було 73 роки
Депутат Верховної ради Криму Володимир АНУФРІЄВ, який більш як 20 років керував міжнародним аеропортом «Сімферополь», помер на 74-му році життя.
Як передає кореспондент УНІАН, про смерть парламентарія повідомив спікер Кримського парламенту Володимир КОНСТАНТИНОВ перед засіданням президії ВР Криму сьогодні вранці.
Присутні вшанували пам`ять В.АНУФРІЄВА хвилиною мовчання.
Депутат працював гендиректором аеропорту з січня 1989 по травень 2011 року.
В.АНУФРІЄВ був членом найбільшої із шести фракцій кримського парламенту – фракції Партії регіонів «Регіони Криму», що налічує 80 чоловік.
Всього у ВР Криму 100 депутатів.
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