ВР відмовилася посилювати покарання для хабарників

Верховна Рада України відмовилася понизити суму, яка вважається «хабарем у великих розмірах».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного проекту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії хабарництву" проголосували лише 104 народні депутати з 371 зареєстрованого в сесійній залі.

Згідно з чинним законодавством, хабарем в особливо великому розмірі вважається такий, що у 500 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Законопроектом пропонувалося понизити цю межу до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Передбачалося також збільшення строків позбавленням волі за хабарництво в особливо великому розмірі, здійснене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище та за хабарництво, поєднане з іншими злочинами. За одержання хабара в особливо великому розмірі, поєднане із завідомо незаконним затриманням, приводом, арештом, триманням під вартою; притягненням завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим, прокурором чи іншою уповноваженою на те законом особою; постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови законопроектом передбачалося довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також передбачалося встановити, що закон «Про застосування амністії в Україні» не може застосовуватися до засуджених за одержання хабара в особливо великому розмірі.