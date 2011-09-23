28 вересня об 11.00 в Українському домі (м. Київ, вул. Хрещатик, 2), відбудеться соціальний Форум «Солідарність заради конституційних прав».

Організатор акції - «Громадянський конституційний комітет», співорганізатор - Федерація профспілок України .

В роботі форуму візьмуть участь Комітет виборців Донбасу (О.Хряков), Трудовий рух Солідарність (К.Ільченко), Асоціація книговидавців (О.Афонін), Спілка ветеранів розвідки (О.Скипальський), активісти громадських організацій, які пропонують альтернативні шляхи вирішення соціальних проблем, питань захисту прав найманих працівників, розвитку місцевого самоврядування, підприємництва, свободи ЗМІ, питань власності, реституції, міжконфесійного миру та інших наболілих питань, без яких неможливий розвиток громадянського суспільства, а тим більше реалізація загальнодержавних реформ та прийняття конституції.

Подія такого рівня відбувається в Україні вперше. Основний лейтмотив Форуму - спільна діяльність профспілок та громадських організацій з вироблення об’єднавчої платформи на шляху до формування громадянського суспільства, об’єднаного спільними інтересами у соціальних та трудових питаннях.

Робота Форуму проходитиме на 2 етапи, на першому - відбудеться засідання під назвою «Формування громадянського суспільства в Україні – перехід до активних дій». На другому етапі відбудеться обговорення та буде прийнята резолюція Форуму. Основні доповідачі: голова Громадянського конституційного комітету Юрій Збітнєв, заступник Голови ФПУ Григорій Осовий, радник голови ФПУ з правових питань, адвокат Анатолій Башловка, відомий адвокат і правозахисник Тетяна Монтян.

Головні цілі соціального Форуму «Солідарність заради конституційних прав»:

1) формування єдиного пакета пропозицій та винесення його на загальнонаціональний круглий стіл – як основу конструктивного діалогу між владою і суспільством;

2) обговорення проблеми подолання правового нігілізму влади і росту правосвідомості української політичної нації;

3) надання правової оцінки діяльності правоохоронних органів в питаннях перешкоджанню діяльності громадських організацій та утисків свободи слова;

4) формування позицій представників громадянського суспільства у ключових питаннях демократичних реформ, виборчого законодавства та конституціоналізму.

З питань реєстрації та участі звертатися:

Тел (044) 278 42 28, (044) 230 01 73, (067) 245 08 61

Факс (044)27882 14, (044) 230 01 74

E-mail:gabriel_2008@mail.ru

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