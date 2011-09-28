Литвин натякнув, що законопроект Януковича розширять задля Тимошенко

Народні депутати спробують розширити список осіб, на яких поширюватиметься дія законопроекту № 9221.

Про це, як повідомляє "Українська правда", заявив голова Верховної Ради Володимир Литвин.

На його думку, депутати підтримають президентський законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності", але спробують розширити список осіб, на яких ці норми будуть поширюватися.

"Буде консолідована підтримка в парламенті, я в цьому переконаний. Більш того, я, думаю, будуть пропозиції, спроби розширити список осіб, діяльність яких повинна бути підведена під декриміналізацію. Я думаю, це буде стосуватися і службових осіб" - сказав Литвин у середу в Києві.

На запитання, чи може ухвалення цього закону вплинути на відомий судовий процес, Литвин сказав:

"Якщо виходити з того варіанту, який зараз є, то, очевидно, ні. Побачимо, які будуть пропозиції вноситися і наскільки вони знайдуть підтримку у сесійній залі".

Спікер уточнив, що такі пропозиції можуть виходити як від народних депутатів, так і від комітетів парламенту.

Він також нагадав, що в парламенті зареєстровані й інші законопроекти подібного спрямування.

"Сьогодні вранці я розписав цей законопроект, він досить об`ємний, і направив його у відповідні комітети", - повідомив Литвин.

Голова парламенту уточнив, що законопроект спрямований на розгляд у профільний комітет - комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, а також в комітети з питань правової політики та з питань правосуддя.

Литвин зазначив, що законопроект пропонує внести зміни до Кримінального, Кримінально-процесуальний кодекси і до низки інших законів.

За його словами, перш за все мова в законопроекті йде про підприємців, про керівників підприємницьких структур.

Спікер підкреслив, що документ пропонує декриміналізувати низку статей, що стосуються господарських злочинів і скоротити кількість випадків утримання людей під вартою за умови внесення відповідної застави і готовності не ухилятися від слідства, повідомляє Інтерфакс.

Як повідомлялося, президент Віктор Янукович вніс до Верховної Ради проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності.

У тексті законопроекту Віктора Януковича не передбачено змін до пункту статті КК, за яким судять Юлію Тимошенко