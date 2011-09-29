Тимошенко зірвалася у суді: Та кому захотіла, тому і дала почитати

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не намагалася видати за директиви уряду свої доручення делегації НАК «Нафтогаз України» щодо проведення газових переговорів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час дебатів у Печерському райсуді Києва, що розглядає порушену проти неї кримінальну справу.

«Ці директиви я задумала і написала як свої доручення. Вибачте, що не на бланку», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до представників державного обвинувачення.

Екс-прем’єр також запитала у прокурорів, чи знають вони, що таке одноосібно свідомо і з умислом підписати документ, який має ухвалюватись колегіально.

«Ви розумієте це словосполучення? Це значить, що я мусила десь тихо підробити рішення уряду без голосування, надати йому всі реквізити і поставити там свій підпис. Тоді це був би злочин, передбачений ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу», - пояснила вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що у матеріалах справи є філологічна експертиза, згідно з якою слова «доручення» та «директиви» визнані синонімами.

«Ви знаєте, що таке синоніми? Це слова, які по-різному звучать, але означають одне і те саме. Це не антоніми, які мають протилежне значення. Я прошу вас не займатися абсурдом. Я вам кажу, що це мої доручення. Які вам ще свідчення потрібні?», - запитала вона у прокурорів.

Під час дебатів Ю.ТИМОШЕНКО також назвала абсурдною ситуацію, що прокуратура довгий час з’ясовувала, кому екс-прем’єр першим дала доручення підписати газові угоди і хто до них перший доторкнувся: тодішні керівник НАК «Нафтогаз Україна» Олег ДУБИНА, міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН чи перший заступник глави НАК Ігор ДІДЕНКО.

«Та кому захотіла, тому і дала почитати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також додала, що в юридичні підручники можна вносити як приклад абсурду цитату з обвинувального висновку, згідно з якою Ю.ТИМОШЕНКО зважилась на підписання невигідних для України газових угод з метою підвищення власного іміджу. «Я розумію, що ви цю галіматью не писали і ви галіматью не розслідували», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до прокурорів.

Крім того, вона додала, що цією справою підставляють як прокурорів, так і суддю Родіона КІРЄЄВА. «Ви розумієте, що вас підставляють просто?», - запитала Ю.ТИМОШЕНКО.