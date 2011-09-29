Тимошенко: судом прикривають повернення корупції на газовий ринок

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що влада намагається приховати повернення корупції на газовий ринок України судовим процесом над нею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні у промові під час судових дебатів у своїй кримінальній справі у Печерському райсуді .

«Їм потрібно прикриття для здачі заздалегідь обговорених об’єктів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, саме Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ «шантажують Україну, говорять про якісь невигідні контракти, і під цією завісою просто здають Україну».

«Чому здали Чорноморський флот і отримали ціну на газ 350? Хто мені пояснить? А чому сьогодні збираються здавати газотранспортну систему і ціна на газ доходить до 380? Тому що здають по домовленості», - переконана вона.

Екс-прем’єр переконана, що головною причиною виникнення у 2009 році газової кризи є корупція у владі. «Коріння треба шукати в корупції, яка від 2004 до 2009 року практично роз’їдала Україну на самих високих шаблях влади – на рівні президентів, прем’єрів, міністрів, керівників НАК «Нафтогазу», керівників президентських секретаріатів… Це все ж їхній бізнес», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

«В 2009 році я довела цю боротьбу з корупцією до логічного завершення, і повністю видалила корупцію з газової сфери», - підкреслила екс-прем’єр.

На даний час промову Ю.ТИМОШЕНКО в рамках судових дебатів почали транслювати для учасників акції на підтримку екс-прем’єра, яка проходить на Хрещатику перед аркою, що веде до Печерського райсуду.