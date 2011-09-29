Катеринчук: з Тягнибоком і Яценюком говорити важко

В Україні через 3-4 місяці в опозиційних політичних сил буде єдиний колегіальний орган, вважає народний депутат, голова Європейської партії України Микола КАТЕРИНЧУК.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку стосовно майбутніх парламентських виборів.

«Я думаю, що в Україні формування серйозного опозиційного руху попереду. Думаю, в найближчі 3-4 місяці він буде... Я думаю, що це буде колегіальний орган», - сказав М.КАТЕРИНЧУК. При цьому він додав: «І, дай Боже, мудрості нашим опозиціонерам молодим і різним все-таки об`єднатися в один потужний політичний фланг. І на законодавчому рівні висуватися на виборах одним суб`єктом».

Але, розмірковуючи про об`єднання опозиції, голова Європейської партії зазначив, що поки "важко про це говорити зі «Свободою», з «Фронтом Змін». Також, в партійному блоці, очолюваному Юлією ТИМОШЕНКО, про це об`єднання «поки немає думок з цього приводу, тому що вона у в`язниці, а решта займаються тим, що намагаються її витягнути звідти, і поки інших розмов не існує».

Однак М.КАТЕРИНЧУК підкреслив, що вже сьогодні між опозиційними партіями «консультації ведуться, розуміння цих процесів є - те, що протиставити нинішній владі треба дуже потужну, професійну команду». «Я думаю, що найближчим часом процеси зі зближення опозиції вони будуть помітними в суспільстві.... Я вважаю, з точки зору політтехнології - потрібно йти єдиною колоною, щоб не було розтягування електорату і не було маневрів для влади, що між собою демократи розтягнули свої голоси і потім програли парламентські вибори. Шанс у опозиції є», - запевнив народний депутат.

При цьому він нагадав, що «влада на Банковій не спить, вона шукає, як опозицію відтягнути ... когось призначити лідером нової опозиції, когось об`єднати, когось ще там ким-небудь зробити». «Такі процеси ми помічаємо періодично. Але, як ми бачимо, в опозиції всі стійкі люди», - підкреслив М.КАТЕРИНЧУК, повторивши, що формування серйозного опозиційного руху в Україні не за горами.