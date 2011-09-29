Опозиція закликала ЄС блокувати рахунки Януковича та його оточення

Опозиція закликала керівництво Європейського Союзу перейти до конкретних дій стосовно української влади у відповідь на згортання демократичних процесів в Україні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Володимир АР’ЄВ.

«Провели з Андрієм ПАВЛОВСЬКИМ прес-конференцію у Варшаві. Закликали керівництво ЄС перейти від розмов з ЯНУКОВИЧЕМ до конкретних дій - блокування рахунків оточення та заборони на в’їзд високопосадовцям, суддям та прокурорам», - написав В.АР’ЄВ.

Він також повідомив, що опозиція «звертатиметься до європейців з пропозицією бойкотувати Євро-2012 через грубе порушення прав людини та ув’язнення лідерів опозиції».