Сьогодні в Печерському суді - обмін репліками

Печерський районний суд Києва сьогодні продовжить розгляд кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання розпочнеться о 9.00.

Сьогодні у судді відбудеться обмін репліками сторін. Обмін репліками в часі не обмежений.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Печерський райсуд Києва розглядає справу проти екс-прем’єра з кінця червня.

З 5 серпня Ю.ТИМОШЕНКО за рішенням суду утримується в Лук’янівському СІЗО.

Згідно з позицією Генпрокуратури, суду пропонується ухвалити рішення про позбавлення Ю.ТИМОШЕНКО волі на 7 років.