Сьогодні в Печерському суді - обмін репліками
В часі не обмежений
Печерський районний суд Києва сьогодні продовжить розгляд кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, засідання розпочнеться о 9.00.
Сьогодні у судді відбудеться обмін репліками сторін. Обмін репліками в часі не обмежений.
Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.
Печерський райсуд Києва розглядає справу проти екс-прем’єра з кінця червня.
З 5 серпня Ю.ТИМОШЕНКО за рішенням суду утримується в Лук’янівському СІЗО.
Згідно з позицією Генпрокуратури, суду пропонується ухвалити рішення про позбавлення Ю.ТИМОШЕНКО волі на 7 років.