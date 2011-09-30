У Варшаві триває зустріч Януковича з Меркель

У Варшаві розпочалася зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з Федеральним канцлером ФРН Ангелою МЕРКЕЛЬ.

Про це УНІАН повідомили у пресс-службі Президента.

Після завершення зустрічі глава Української держави візьме участь у першій пленарній сесії саміту Ініціативи «Східне партнерство».

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, канцлер Німеччини А.МЕРКЕЛЬ планує, зокрема, обговорити з В.ЯНУКОВИЧЕМ у Варшаві перебіг судового процесу на екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.