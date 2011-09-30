У Варшаві триває зустріч Януковича з Меркель
10:51, 30 вересня 2011Політика
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Говорять про Тимошенко?
У Варшаві розпочалася зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з Федеральним канцлером ФРН Ангелою МЕРКЕЛЬ.
Про це УНІАН повідомили у пресс-службі Президента.
Після завершення зустрічі глава Української держави візьме участь у першій пленарній сесії саміту Ініціативи «Східне партнерство».
Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, канцлер Німеччини А.МЕРКЕЛЬ планує, зокрема, обговорити з В.ЯНУКОВИЧЕМ у Варшаві перебіг судового процесу на екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.
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