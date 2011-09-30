Делегація Білорусі залишила саміт у Варшаві

Делегація Білорусі залишила Саміт програми «Східне партнерство», що завершується сьогодні у Варшаві, передає Радіо «Свобода».

Раніше МЗС Білорусі поширив заяву, в якій йдеться про «дискримінацію» щодо Мінська, проявлену організаторами саміту, зокрема, про те, що керівникові білоруської делегації не дозволили брати участь у всіх заходах, передбачених програмою зустрічі.

Білоруську делегацію очолював посол у Польщі Віктор ГАЙСЕНОК.

Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА не було запрошено на саміт – йому заборонено в`їзд до країн ЄС у зв`язку з переслідуваннями опозиційних активістів.

Мінськ відмовився направити на зустріч главу свого МЗС Сергія МАРТИНОВА, запрошення якому направили організатори саміту.