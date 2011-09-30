Нардеп: Податкові «рекорди» знищують бізнес

Заступник голови політради «Нашої України», народний депутат Віктор МАТЧУК заявляє, що на сьогодні в України немає об’єктивних передумов для зростання податкових надходжень в півтора рази, оскільки обсяги реального виробництва товарів не зростають такими шаленими темпами.

Як повідомили УНІАН в прес-службі «Нашої України», так В.МАТЧУК прокоментував повідомлення податкової служби про те, що за вісім місяців 2011 року підприємства оптової та роздрібної торгівлі сплатили в 1,8 рази більше податків, ніж 2010 року.

«Коли податкова фіксує зростання надходження податків у півтора-два рази без відповідного зростання виробництва, це може свідчити лише про посилення податкового тиску на підприємців та повернення до практики збирання податків наперед», - вважає В.МАТЧУК.

Він переконаний, що така податкова політика уряду призводить до вимивання обігових коштів підприємств та робить їх беззахисними перед економічними викликами.

«Негативні наслідки цієї гонитви за податковими «рекордами» уже відчувають на собі всі громадяни – споживачі товарів та послуг. Адже підприємства не мають іншого виходу, ніж підвищення відпускних цін, аби задовольнити непомірні апетити податкових органів», - наголосив В.МАТЧУК.

Народний депутат нагадав статистику ДПС, яка повністю заперечує оптимістичні прогнози прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА про те, що реалізація положень Податкового кодексу дасть бізнесу додатковий інвестиційний ресурс близько 47 млрд. грн.

«На практиці все відбувається якраз навпаки: лише за перші вісім місяців 2011 року податкова стягла з підприємців на 44,3 млрд. грн. більше, ніж за аналогічний період 2010 року. Реальний податковий тиск на підприємців після впровадження Податкового кодексу збільшився в 1,5 рази. А це означає, що формально знижуючи розмір податкових ставок, влада відбирає у підприємців цей ресурс незаконними способами», - підкреслив В.МАТЧУК.