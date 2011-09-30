Янукович запропонував ЄС крок до Європи, в якій буде більше свободи

Ініціатива "Східне партнерство" має бути забезпечена належними фінансовими ресурсами з боку Європейського Союзу.

Таку думку висловив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у своєму виступі на пленарній сесії саміту «Східного партнерства» у Варшаві, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Зокрема, як вважає В.ЯНУКОВИЧ, «Східне партнерство» повинно відігравати важливу роль у підтримці держав-партнерів у проведенні реформ, пов’язаних, зокрема, з імплементацією майбутніх угод про асоціацію. Це зумовлює необхідність забезпечення «Східного партнерства» належними фінансовими ресурсами зі сторони ЄС, сказав Президент.

Зі свого боку українським урядом, підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, вже сьогодні розробляється план першочергових заходів, необхідних для імплементації Угоди про асоціацію та виконання Україною своїх зобов`язань.

Президент України наголосив, що Угода про асоціацію разом зі створенням поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом стане знаковим етапом повномасштабної політичної та економічної інтеграції України з ЄС.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що свого часу Україна першою розпочала рух у напрямі реалізації базових цілей «Східного партнерства», а саме - переходу відносин з ЄС у формат політичної асоціації та економічної інтеграції. «Результатом наших спільних з Європейським Союзом зусиль вже найближчим часом має стати укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС», – наголосив Президент.

«Це крок до Європи, в якій буде більше свободи. Свободи торгівлі. Свободи обміну послугами. Свободи пересування капіталу та робочої сили», – заявив В.ЯНУКОВИЧ.