Двері до зали, де слухають справу Тимошенко, закрили на замок

Суддя Печерського районного суду м. Києва Родіон КІРЄЄВ після перерви знову відмовив екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО оголосити перерву до понеділка, 3 жовтня, для підготовки нею заключного слова.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що вона не відмовляється від заключного слова, але хоче підготуватися більш детально, з урахуванням тих позицій, які під час реплік були висловлені прокурорами та цивільним позивачем.

«Я не відмовляюся від заключного слова. Зараз ми розшифровуємо стенограму того, що відбувалося зранку», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, якщо суд не дасть їй часу для підготовки заключного слова, то це означатиме, що суддя робить це свідомо.

«Для суду Лінча це нічого не додасть і нічого не відніме», - сказала вона.

Екс-прем’єр-міністр наголосила, що рішення Р.КІРЄЄВА про те, що на оголошенні обвинувального вироку будуть присутні тільки журналісти, говорить про те, що суддя боїться людей.

В свою чергу Р.КІРЄЄВ зауважив, що заключне слово є правом, а не обов’язком звинуваченої.

Він також додав, що у Ю.ТИМОШЕНКО було достатньо часу, аби підготувати заключне слово.

Наразі доступ до зали, де відбувається розгляд справи Ю.ТИМОШЕНКО, обмежений через занадто велику кількість людей, і двері закривають на замок.