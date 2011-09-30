Кірєєва охоронятимуть до оголошення вироку Тимошенко?

Перерва в засіданні суду у справі екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до 11 жовтня не означає, що суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ оголосить вирок саме цього дня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ сказав сьогодні журналістам.

«Перерва приблизно до 11 жовтня не означає, що суддя оголосить рішення саме 11 жовтня, тобто він може оголосити рішення і в інший день - після 11 жовтня», - сказав М.СІРИЙ.

Він наголосив, що таким чином Ю.ТИМОШЕНКО продовжуватиме незаконно утримуватися в СІЗО.

За словами М.СІРОГО, враховуючи те, що на винесення вироку суддя надав собі більше тижня, то його формулювання щодо дати оголошення вердикту могло б бути чіткішим, без слова «орієнтовно».

Адвокат також зауважив, що під час перебування судді в нарадчій кімнаті ніхто з учасників судового процесу не має права з ним спілкуватися.

«Суддя, безперечно, має право робити перерви, перебуваючи в нарадчій кімнаті. Ці перерви не є процесуальними, ці перерви є об’єктивними, але суддя в цей час має перебувати під охороною, і доступу до нього немає», - наголосив М.СІРИЙ.

У свою чергу, адвокат Олександр ПЛАХОТНЮК зауважив, що раніше 11 жовтня вирок Ю.ТИМОШЕНКО проголошений не може бути.

«Раніше вирок не повинен бути проголошений. А пізніше - допустимо», - додав О.ПЛАХОТНЮК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 вересня, суддя Печерського районного суду Києва Р.КІРЄЄВ пішов до нарадчої кімнати до 11 жовтня для винесення вироку у справі за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

«У судовому засіданні оголошується перерва орієнтовно до 11 жовтня», - сказав Р.КІРЄЄВ.