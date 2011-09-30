Лінгвістичний музей у Києві прийняв 10000-го відвідувача

До Лінгвістичного музею в Червоному корпусі КНУ ім. Тараса Шевченка завітав десятитисячний відвідувач.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив його засновник професор Костянтин ТИЩЕНКО. За його словами, “число 10000 припало на одного з 32 студентів Тернопільського педагогічного університету, які приїхали в п’ятницю на екскурсію до Києва.

Лінгвістичний музей було засновано у 1992 році. За словами К.ТИЩЕНКА, музей не має аналогів у світі, його експонати відображають знання про мови світу та досягнення лінгвістики. Лінгвістичні знання, як пояснив професор «упорядковані й систематизовані на єдиній метатеоретичній основі», автором якої він є. Музей складається з п’яти фондів колекцій матеріалів про мови світу й мовознавство, у ньому представлено декілька сотень експонатів, кожен з яких, за словами засновника, «заряджений конденсованим знанням».