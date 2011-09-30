Через біль у хребті суд над Іващенком відклали ще на місяць

Прокуратура і Печерський райсуд Києва, неодноразово заперечуючи проти зміни запобіжного заходу стосовно колишнього тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА з арешту на підписку про невиїзд для проведення лікування, зробили все, щоб за станом здоров’я він не зміг брати участь сьогодні в судовому засіданні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи заяву В.ІВАЩЕНКА про те, що він не може брати участь у сьогоднішньому засіданні суду через різке погіршення стану здоров’я.

«Сьогоднішню ситуацію можна окреслити одним словом – дочекалися. Дочекалися того дня, коли ІВАЩЕНКО не зміг взяти участь у судовому засіданні. Все йшло до цього давно: півроку ми цим питанням займаємося, намагаючись змінити йому запобіжний захід, оскільки він потребує стаціонарного лікування у неврологічному відділенні, оскільки без лікування - на що неодноразово посилалися лікарі - його стан здоров’я може різко погіршитися. Ось це і настало – прогнози лікарів виправдалися: вони попереджали, що якщо його не лікувати, то у нього різко загостряться больові синдроми у хребті», - сказав адвокат.

За словами Б.НЕЧИПОРЕНКА, можна зробити висновок, що В.ІВАЩЕНКО поступово стає інвалідом.

«Я маю дуже великі сумніви, що протягом оголошеної у судовому засіданні перерви – протягом місяця – будуть вжиті якісь серйозні заходи для лікування ІВАЩЕНКА, оскільки лікувати його в лікарні швидкої допомоги неможливо через відсутність у ній неврологічного відділення, а пропозицію лікувати у військовому шпиталі Міністерства оборони, де є всі умови, прокуратура категорично заперечує», - зазначив Б.НЕЧИПОРЕНКО.

За словами адвоката, таким чином спостерігається ситуація «замкненого кола», за якої «ІВАЩЕНКА одна інстанція відфутболює на іншу, і в результаті ніхто нічого не робить, а його стан здоров’я тим часом щодня продовжує погіршуватися».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 вересня, колишнього т. в. о міністра оборони України В.ІВАЩЕНКА привезли на судове засідання, незважаючи на різке загострення запалення хребта.

На початку судового засідання, звертаючись до суду, В.ІВАЩЕНКО зазначив, що біль у хребті загострився три дні тому до такого стану, що він не може ані стояти, ані сидіти, про що є відповідний висновок лікарів, тим не менше, конвой вирішив його привезти на судове засідання.

З огляду на стан здоров’я підсудного Печерський суд столиці прийняв рішення відкласти розгляд справи на 27 жовтня.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за обвинуваченням В.ІВАЩЕНКА у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації ДП МОУ "Феодосійський судномеханічний завод". В.ІВАЩЕНКА було затримано у серпні 2010 року. Щодо нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.