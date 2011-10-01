Вбивць, які засіли в одеському будинку, розстріляли з гранатомета

В Одесі злочинців в оточеному будинку обстріляли з гранатомета, вони всі вбиті.

Про це УНІАН повідомив співробітник Відділу громадських зв`язків Управління МВС України в області Володимир ШАБЛІЄНКО.

Пожежу в будинку зараз гасять пожежні команди.

"Сегодня" з посиланням на співробітника правоохоронних органів повідомляє, що злочинців обстріляли з гранатомета РПК кумулятивними зарядами. Через це у будинку почалася пожежа.

За словами міліції, кілери були озброєні до зубів. Зокрема, у них були автомати "Калашникова" з підствольними гранатометами, пістолети та великий запас набоїв.

Як передає кореспондент "Сегодня", зараз бійці проводять в будинку зачистку, зрідка чутно постріли. Штурм завершений.

Як повідомлялося, в ніч на 30 вересня в Одеській області під час затримання громадянина РФ Аслана ДІКАЄВА, який розшукується за скоєння вбивства, в перестрілці із злочинцями загинули двоє міліціонерів, ще четверо дістали поранення.

У пошуках А.ДІКАЄВА і двох його спільників були задіяні декілька тисяч співробітників управлінь внутрішніх справ трьох областей.

Пізніше співробітникам міліції вдалося встановити місцеперебування злочинців. Там майже 4 години тривала спецоперація з їх затримання.