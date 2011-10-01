Кравчук: Кірєєв не може діяти один

Колишній Президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що суддя Печерського райсуду Києва, головуючий у справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО незаконно ухвалив рішення про арешт лідера опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора в ефірі Шустер Live.

Л.КРАВЧУК зауважив, що не може сказати з приводу того, вірно чи не вірно судять Ю.ТИМОШЕНКО, але її арешту за демократичного суду не відбулося б.

"Я знаю одне, що не може КІРЄЄВ один кинути за грати будь-яку людину незаконно. Не може, а він це зробив. Є якесь право над КІРЄЄВИМ чи нема?", - наголосив він.

За словами Л.КРАВЧУКА, сьогодні не можна як за радянських часів постійно повторювати, що суд є найдемократичнішим та найгуманнішим. При цьому він додав, що чинна влада має прибрати всі перешкоди для підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС.