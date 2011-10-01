Огризко: європейська перспектива зовсім близько, але...

Процес ратифікації угоди про асоціацію України з ЄС проходитиме дуже складно, якщо українська влада продовжуватиме сьогоднішню лінію у сфері прав людини.

Про це заявив в ефірі «5 каналу» заступник голови політради «Нашої України», екс-міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України».

Він переконаний, що судові справи проти представників опозиційних сил, які сьогодні відбуваються в Україні, можуть дуже серйозно зашкодити нашій країні.

«Ми сьогодні справді підійшли до того, що вже ось-ось парафуємо угоду про асоціацію, потім вона має бути підписана й ратифікована. Тому я дуже не хотів би, щоб сьогодні, в тому числі і через ці справи, ми втратили свої європейські перспективи, які перед нами вже на відстані витягнутої руки», - сказав В.ОГРИЗКО.

На думку політика, економічні реформи в Україні неможливі без реалізації демократичних цінностей: «Не може бути одного без іншого. І якщо ми суттєво посунулися в останній час в економічній площині, то явні збої у сфері прав людини, законодавстві тощо підняли цілу бурю в Європі. Тому я думаю, що далі йтиметься саме про баланс і рівномірне просування у сфері прав людини й демократії, верховенства права, і так само в контексті економічних реформ. Без балансу ми не зможемо ні просунутися вперед, ні мати якогось результату».

В.ОГРИЗКО підкреслив, що українці справді повинні взяти у європейців ті принципи і ту основу, яка не дозволить, щоб правосуддя було вибірковим.

«Якщо ми ставимо перед собою мету європейської інтеграції, то ми, безумовно, повинні відповідати всім критеріям, які є сьогодні у демократичної Європи. Тому я дуже хотів би, щоб ті месиджі, які вчора, сьогодні і ще раніше прозвучали в бік керівництва України, були справді почуті, і з них були зроблені правильні висновки», - наголосив він.