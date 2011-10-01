Склад Верховної Ради можна призначити указом президента

Народний депутат, лідер партії « Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що ініціатива влади змінити виборчий закон пов’язана з низькими рейтингами провладних партій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК сказав сьогодні на прес-конференції у Житомирі.

За його словами, "намагання Партії регіонів змінити виборче законодавство пов’язане з її низьким рейтингом провладної партії".

«В Україні успішно пройшли парламентські вибори, які були визнані демократичними усім світом. Для чого ж тоді міняти виборче законодавство?», - запитав А.ЯЦЕНЮК.

Він також додав, що неодноразово ставив питання лідерам провладної Партії регіонів щодо доцільності зміни виборчого закону, отримуючи у відповідь, що треба наблизити депутата до виборця. «Яким чином це можна зробити? З’явиться 225 округів. Добре. Тоді, кажу їм: покажіть мені статтю, яка дає право відкликати цього депутата за невиконання обіцянок. Ви забули її умисно? Такої статті немає», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, запропонований владою новий закон про вибори «не підтримується жодною політичною партією, окрім Партії регіонів та її сателітів».

"Тому спільна позиція опозиції - неприпустимість зміни виборчого закону. Нехай не бояться власного народу, нехай йдуть на вибори і їм люди дадуть оцінку. Потрібні відкриті списки і голосування за якісно новою системою", - сказав він.

Також А.ЯЦЕНЮК висловив думку, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не має намірів ініціювати змін до Конституції.

"А якщо і буде він міняти Конституцію, то його цікавитиме тільки ще право Президента розпускати український парламент, ну, і можливо, ще право Президента указом Президента призначати склад Верховної Ради України - ну, так, щоб уже все було зразу ", - додав він.