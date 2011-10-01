Адвокат: справа Тимошенко дійде до Європейського суду

Адвокат екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ПЛАХОТНЮК переконаний, що Європейський суд з прав людини скасує обвинувальний вирок у разі винесення його Печерським судом Києва.

Таку думку він висловив сьогодні в ефірі радіо «Свобода».

«Переконаний, що якщо навіть зараз суд ухвалить рішення про те, щоб засудити Юлію Володимирівну ТИМОШЕНКО, це дійде до Європейського суду і цей вирок буде скасований», - сказав О.ПЛАХОТНЮК.

«Які можуть бути сюрпризи при винесенні рішення суду щодо ТИМОШЕНКО? На мою думку, найбільшим сюрпризом буде виправдувальний вирок», - зазначив адвокат.

Також, на його думку, той факт, що суддя пішов у нарадчу кімнату і оголосив перерву аж до 11 жовтня, свідчить про те, що «ще не знають, що робити з цією справою».

«Суддя в нарадчій кімнаті може ухвалити рішення про те, що недостатньо щось досліджено і відновити судове слідство в судовому засіданні, тобто продовжити розгляд справи. Суддя може ухвалити рішення, зокрема продовживши судовий розгляд, потім повернути цю справу для проведення додаткового розслідування, змінивши запобіжний захід. Тобто, ми маємо ще все ж кримінальний процес відносно екс-прем’єра. Але вона може перебувати в цей час на волі. Тобто, варіантів багато. При бажанні», - зазначив О.ПЛАХОТНЮК.