Вирок для Тимошенко людей на барикади не підніме?

Майже половина українців схиляються до думки, що лідерка БЮТ таки винна у "газовій справі". Утім, більше половини опитаних не сумніваються, що це політичне переслідування. Такі результати соцдослідження групи "Рейтинг".

За дев’ять місяців розгляду справи Тимошенко у суді кількість згодних, що цей процес є політичним переслідуванням, лише зростає. Нині з цією думкою погоджуються 54 відсотки респондентів з усіх регіонів країни. І лише чверть опитаних переконані, що справа є швидше дотриманням законності.

Попри те, що майже половина респондентів вважають екс-прем’єра винною у перевищенні повноважень при підписанні газових угод і що вона діяла в особистих та політичних інтересах, 42 відсотки українців дотримуються думки про необхідність зняття звинувачень з Тимошенко. Лише чверть опитаних переконанні, що вирок має бути у вигляді позбавлення волі.

Дослідження чітко відбиває політичний поділ країни, прокоментував в інтерв’ю Deutsche Welle заступник директора Інституту політичних технологій Олег Процак. Коли «регіональний» схід переважно підтримує ув’язнення Тимошенко. «Що би влада не говорила, насправді люди розуміють, що в країні йде боротьба між двома політичними кланами за ту ж владу, звідси і показова цифра, що справа є політичним переслідуванням (54 відсотки)»,- каже Процак. І додає, суспільство чітко дає зрозуміти, що більше схильне до домовленостей між політичними таборами, аніж до методу кримінального переслідування.

Дослідження також показало, що у разі засудження Юлії Тимошенко лише 13 відсотків українців готові особисто вийти на акції протесту, і у жодному разі цього не робитимуть понад 60 відсотків. Навіть прихильний до БЮТ захід країни не виявив особливої активності у протестах на підтримку лідера (25 відсотків).

«Якщо вважати, що рейтинг Тимошенко у час виборів був більше 45 відсотків, то радикальна підтримка свого лідера у 13 відсотків – це надто мало. Влада може спати спокійно,- каже Процак,- з винесенням будь-якого вироку серйозних протестів можна не очікувати. Буде мобілізація прихильників, але це далеко не протести суспільства, суспільство відсторонилося, воно підсвідомо готове до таких вироків».

Як відомо, суддя Печерського районного суду Києва Радіон Кірєєв оголосив перерву у справі до 11 жовтня. Суд вийшов до дорадчої кімнати задля ухвалення вироку.

У межах соціологічного дослідження опитано 2 тисячі осіб у 27 областях країни.