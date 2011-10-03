Ще один свідок став на бік Луценка

Шостий свідок, допитаний сьогодні у Печерському районному суді Києва по епізоду незаконного працевлаштування водія екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, підтвердив законність оформлення Леоніда ПРИСТУПЛЮКА у Департамент розвідувально-пошукової діяльності МВС України.

Як передає кореспондент УНІАН, допитаний по цьому епізоду колишній начальник Департаменту кадрового забезпечення МВС Микола КУРКО сказав: «Якщо брати закон, порушень не було».

За його словами, особисто від міністра, яким на той час був Ю.ЛУЦЕНКО, він не отримував жодних вказівок щодо працевлаштування Л.ПРИСТУПЛЮКА у МВС.

На уточнююче запитання сторонни обвинувачення, чи виконав би він незаконний наказ міністра, якби такий був, М.КУРКО відповів, що якби отримав незаконну вказівку від Ю.ЛУЦЕНКА, то «написав би рапорт про звільнення».

Водночас свідок зауважив, що не використовував на допиті під час досудового слідства терміну «чистка кадрів», який міститься у протоколах допиту. «Чистка кадрів… Ні, мабуть, не казав. Це сталінський термін. Була ротація (кадрів), була заміна, а чистки не було», - зазначив М.КУРКО.

За словами М.КУРКА, він працював на посаді керівника Департаменту кадровог забезпечення з 1999 року і пам’ятає, що водій тодішнього міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка, так само, як і Л.ПРИСТУПЛЮК, офіційно значився у Департаменті розвідувально-пошукової діяльності.

Що стосується офіційного оформлення водіїв інших міністрів внутрішніх справ, зокрема, Юрія СМИРНОВА і Миколи БІЛОКОНЯ, свідок зазначив, що вже не пам’ятає, де вони були офіційно працевлаштовані в МВС.