Суд над Пукачем вкотре перенесли

Печерський районний суд Києва переніс на 6 жовтня розгляд кримінальної справи за обвинуваченням колишнього генерала МВС Олексія ПУКАЧА у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе через неявку на судове засідання потерпілого журналіста та громадського діяча Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

За наявною в неї інформацією, О.ПОДОЛЬСКИЙ не зміг бути присутнім на судовому засіданні через те, що потрапив у ДТП.

Як зауважила В.ТЕЛИЧЕНКО, ДТП за участю О.ПОДОЛЬСЬКОГО «незначне».