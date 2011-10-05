Cоціальні працівники отримають премії за рахунок чиновників

До Дня працівника соціальної сфери працівники міських служб соціального захисту отримають додаткові премії. Про це УНІАН повідомили в КМДА. За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Руслана Крамаренка, така пропозиція винесена на сесію Київради. Всього на ці цілі буде спрямовано 1,02 млн. грн.

«Працівники соціальної сфери міста допомагають найбільш незахищеним киянам. І при цьому отримують заробітну платню, кратно меншу, ніж середня в столиці. Виконуючи доручення Олександра Попова, Київська міська адміністрація пропонує депутатам підтримати соціальних працівників за рахунок зменшення видатків управлінського апарату», — підкреслив Руслан Крамаренко.

Він нагадав, що у вересні було збільшено видатки загального фонду бюджету міста Києва у сумі 18,4 мільйона гривень на стимулювання педагогічних працівників бюджетних закладів освіти.