Литвин пригрозив нардепам, що розкаже, хто які гроші отримує

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН в черговий раз заявив, що ВР не ставила огорожі з боку Маріїнського парку, а виділяла гроші на огорожу з боку вулиці Грушевського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на засіданні парламенту.

Перед цим він зачитав запит народних депутатів України В’ячеслава КОВАЛЯ та Олександра ЧОРНОВОЛЕНКА до голови ВР, прем’єр-міністра України, генерального прокурора України, міністра юстиції, міністра внутрішніх справ, голови СБУ, голови Київської міськдержадміністрації, голови Печерської районної в місті Києві держадміністрації щодо встановлення «невідомими зловмисниками незаконної тимчасової малої архітектурної форми – огорожі навколо ВР».

У відповідь В.ЛИТВИН заявив, що навколо даного питання «інсинуації продовжуються», а колеги народні депутати «хочуть в цьому плані побудувати піар-кампанію». Він додав, що це «підхопили ЗМІ, з некоректними випадами, в тому числі, на адресу голови ВР». «Я ще раз заявляю офіційно згідно фінансових документів сума сплачена на ремонт і реконструкцію паркану уздовж вулиці Грушевського після того, коли влітку відбулася вночі транспортна пригода і розбили цей паркан, який прийшов в непридатність, який з’їла корозія, склала 520 тисяч гривень», - підкреслив В.ЛИТВИН. При цьому додав: «Більше ВР нічого в цьому плані не робила і не збирається робити».

Він закликав ЗМІ і народних депутатів «не породжувати сенсації там, де їх не існує».

«Звертаюся до колег – ніколи такого не було, щоб депутати, працюючи у ВР, гудили одне одного, змагалися в тому, хто покаже, скільки хто отримує заробітної плати, як годують в буфеті і таке інше», - зазначив В.ЛИТВИН. При цьому він додав, що «ті, які це роблять, у першу чергу стоять першими в черзі на отримання всього того, що потрібно». Він закликав народних депутатів відмінити всі пільги для себе, щоб «не було ніяких розмов».

«Ви мене примушуєте, щоб опублікувати те, хто які отримує кошти на оздоровлення і таке інше. Припиніть ганьбити Верховну Раду», - зазначив він.