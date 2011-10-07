Луценко просив допитати слідчих - суддя відмовив

Суд відмовив колишньому міністра внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ в допиті слідчих Генпрокуратури Сергія ВОЙЧЕНКА, Олександра ДЕРКАЧА та Євгена ЗІНЧЕНКА для отримання пояснень, як вони збирали свідчення під час допиту на досудовому слідстві колишнього начальника департаменту розвідувально-пошукової діяльності Сергія ЛЕВЧЕНКА, який сьогодні в суді заявив про розбіжності та невідповідність його показів з протоколами допиту.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про відмову в задоволенні клопотання головуючий в процесі суддя Сергій ВОВК пояснив тим, що воно є передчасним, оскільки судом ще не досліджено всі зібрані у справі докази.

Пояснюючи необхідність допиту вказаних слідчих Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що без розуміння як проходило слідство, рухатися далі в судовому процесі неможливо.