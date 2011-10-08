Томенко: Після Афону Янукович і Пшонка можуть змінити сценарій

Президент Віктор Янукович і генпрокурор Віктор Пшонка можуть змінити сценарій у "газовій" справі Юлії Тимошенко після відвідин гори Афон.

Про це заявив віце-спікер Верховної Ради, член партії "Батьківщина" Микола Томенко в ефірі 5 каналу, пише Українська правда.

"Нас унікальна ситуація зараз довкола судового процесу над Тимошенко, поки ми тут сидимо, ведемо дискусію, десь хтось там готується, Кірєєв в нарадчій кімнаті сидить, а вперше в історії незалежної України, президент і генеральний прокурор одночасно знаходяться на території автономної чернечої держави, святої гори Афон", - додав він.

"Я знаю, що вони дійсно дуже переживають за християнство і православ`я, можливо, якось ці монахи, старці, вплинуть на те, щоб президент і генеральний прокурор до ідеї добра і справедливості повернулися", - зазначив Томенко.

"Може після цього візиту сценарій буде змінено", - додав віце-спікер.

Як відомо, Янукович в суботу залишиться із приватним візитом в Греції, і сходить на гору Афон.