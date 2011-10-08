Томенко лякає, що в наступній ВР «працюватимуть не більше 150 нардепів»

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що в разі проведення парламентських виборів за змішаною системою, у ВР будуть працювати не більше 150 народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови ВР заявив в ефірі 5 каналу в п’ятницю, коментуючи ситуацію щодо голосування народними депутатами не тільки за себе, а й за своїх відсутніх колег.

"Якщо буде змішана система, то взагалі буде біда. Я думаю, будуть ходити в парламент 120-150 людей", - сказав М.ТОМЕНКО. За його словами, дуже важко уявити ситуацію, коли "мільярдери, які переможуть в мажоритарних округах, будуть ходити".

"Вони будуть казати: ми заплатили гроші вашим селянам і ми ще будемо ходити і голосувати?", - сказав віце-спікер. В той же час, додав М.ТОМЕНКО, у людей також немає розуміння, що ця ситуація не є нормальною. "Вони чомусь вважають, що приїде великий мільярдер, заплатить їм гроші, а потім зникне на 5 років, то привалить до них щастя... Я боюся, що ці гречкоїди, які нашим гречкосіям дають раз на 5 років по 100 гривень, приведуть до того, що в парламент взагалі ніхто не ходитиме", - сказав М.ТОМЕНКО.