Комуністи погрожують проблемами, якщо у Леніна «заберуть» його вулицю

Представники Комуністичної партії України виступають проти перейменування в Кіровограді вулиць Леніна, Карла Маркса та Володарського.

Як передає кореспондент УНІАН, вчора на центральній площі міста з’явилося 8 агітаційних наметів КПУ, активісти партії під гаслами «Забудемо минуле – не матимемо майбутнього» роздавати звернення до жителів Кіровограда.

Спробу перейменування комуністи вважають вкрай недоречною через негативні наслідки для місцевого бюджету та незручності для населення.

«Перейменування вулиць викличе ряд серйозних проблем для підприємств, організацій, закладів. Це заміна документації, паспортів, вивісок, зміни в географічній карті міста», наголошується в зверненні. Представники КПУ пропонують дане питання вирішувати за допомогою місцевого референдуму.

Питання про перейменування кількох вулиць Кіровограда за рішенням топонімічної комісії розглядатиметься на найближчій сесії міськради (орієнтовно в кінці цього місяця).

Історичні назви планують повернути вулицям Карла Маркса (перейменувати на Велику Перспективну), Леніна — (на Дворцову), Володарського — (на Арсенія Тарковського) і Друга Поперечна — (на Литвинова).

Водночас, група краєзнавців, громадських та політичних діячів нещодавно звернулася до міського голови Кіровограда Олександра САІНСУСА та голови облдержадміністрації Сергія ЛАРІНА з проханням перейменувати вулицю Леніна на Театральну до 130-річчя від часу заснування першого професійного українського театру.