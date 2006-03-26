Давидович: ЦВК адекватно реагуватиме на порушення
18:33, 26 березня 2006Політика
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Оприлюднення exit-poll до закриття виборчих дільниць є грубим порушенням закону
Оприлюднення результатів exit-poll до закриття виборчих дільниць (до 22.00 – УНІАН) є найгрубішим порушенням закону України. Про це повідомив на прес-конференції голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ.
Як передає кореспондент УНІАН, голова ЦВК закликав ЗМІ дотримуватися вимог закону про оприлюднення результатів опитування в виборців на виході з виборчих дільниць.
«ЦВК адекватно реагуватиме на порушення закону», - попередив Я.ДАВИДОВИЧ.
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