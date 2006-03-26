Давидович: ЦВК адекватно реагуватиме на порушення

Оприлюднення результатів exit-poll до закриття виборчих дільниць (до 22.00 – УНІАН) є найгрубішим порушенням закону України. Про це повідомив на прес-конференції голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ЦВК закликав ЗМІ дотримуватися вимог закону про оприлюднення результатів опитування в виборців на виході з виборчих дільниць.

«ЦВК адекватно реагуватиме на порушення закону», - попередив Я.ДАВИДОВИЧ.