Давидович: ЦВК адекватно реагуватиме на порушення

18:33, 26 березня 2006
Політика
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Оприлюднення exit-poll до закриття виборчих дільниць є грубим порушенням закону

Оприлюднення результатів exit-poll до закриття виборчих дільниць (до 22.00 – УНІАН) є найгрубішим порушенням закону України. Про це повідомив на прес-конференції голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ЦВК закликав ЗМІ дотримуватися вимог закону про оприлюднення результатів опитування в виборців на виході з виборчих дільниць.

«ЦВК адекватно реагуватиме на порушення закону», - попередив Я.ДАВИДОВИЧ.

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