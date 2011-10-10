Нашоукраїнець: Путін поводиться щодо України, як рекетир початку 90-х

Російський прем’єр-міністр Володимир ПУТІН поводиться щодо України, як рекетир на початку 90-х, заявляє керівник Центрального виконавчого комітету «Нашої України» Сергій БОНДАРЧУК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна», за його словами, заяви В.ПУТІНА про те, що в разі відмови від вступу до Митного союзу ключові галузі української економіки приречені на розвал, є неприкритим шантажем нашої країни, прикрашеним оманливими обіцянками.

«В.ПУТІН виставляє вимоги до України, як типовий рекетир на початку 90-х: ідіть під нашу «кришу», і тоді ми вам нічого поганого не зробимо. Якщо ж ні, то отримайте торговельні війни, високі митні тарифи, замороження галузевої кооперації», - наголосив С.БОНДАРЧУК.

На його переконання, спроби Росії довести, що нова інтеграція в рамках Митного союзу несе реальні економічні вигоди для України, є абсолютно неправдивими. У цьому можна переконатися на прикладі Білорусі й Казахстану, входження яких до Митного союзу спричинило значні втрати надходжень до держбюджетів від митних зборів, погіршення торговельного балансу та різке зростання цін на імпортні товари і продукти харчування, спричиненого відкритістю внутрішніх ринків цих країн для Росії.

С.БОНДАРЧУК наголосив, що при цьому гарантоване домінування Росії у наднаціональних органах Митного союзу виключає можливість рівноправного погодження економічних інтересів країн - членів Митного союзу.

«Агресивна політика протекціонізму Митного союзу в довгостроковій перспективі є тупиковою для країн цього об’єднання, оскільки консервує їхнє величезне технологічне відставання від розвинутих країн світу та закриває доступ до залучення іноземних інвестицій, які б дозволили провести модернізацію економіки», - вважає він.

«Нашоукраїнець» переконаний, що це означає збереження існуючого низького рівня ВВП та доходів більшості громадян у країнах Митного союзу, які на сьогодні є неспівмірними з такими ж показниками у країнах Європейського Союзу.

«Очевидно, що така перспектива членства в Митному союзі є неприйнятною для українців. Наші національні інтереси полягають у розвитку конкурентної національної економіки з високими соціальними стандартами через поступову інтеграцію в Європейський Союз», - зауважив С.БОНДАРЧУК.