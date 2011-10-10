Свідок у справі Луценка заявляє, що слідчі незаконно допитували його вночі

Колишній керівник апарату МВС України Володимир ШАПОВАЛ заявляє, що слідчі Генеральної прокуратури допитували його як свідка у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА вночі й розцінює це як недозволений метод впливу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ШАПОВАЛ заявив сьогодні на допиті під час засідання Печерського районного суду Києва у справі Ю.ЛУЦЕНКА.

За словами свідка, у день, коли його викликали допит, він пізно ввечері повертався до Києва, і коли до нього зателефонував слідчий, попросив перенести допит на наступний день, але отримав відмову.

«Мене здивувало, чому мене викликають, чому допит був уночі… Я вважаю, що це були недозволені методи», - зазначив В.ШАПОВАЛ.

Він додав, що наразі не може пригадати, який саме був час, однак зауважив, що «допит проходив вночі, я точно часу не фіксував, але можу точно стверджувати, що було темно».

Також свідок повідомив, що довго працював в органах внутрішніх справ і знає процедури проведення слідчих дій, і його, серед іншого, також здивувало, що на допиті слідчі ставили питання, які не стосуються справи. Зокрема, як пояснив колишній керівник апарату міністра, слідчі запитували у нього, чи міг Ю.ЛУЦЕНКО бути міністром; на власному чи на службовому автомобілі він пересувався тощо.

Крім того, В.ШАПОВАЛ повідомив, що протокол допиту переписували на його вимогу, оскільки в першому варіанті документу містилися певні дані, яких він не надавав слідству.

Водночас, відповідаючи на питання Ю.ЛУЦЕНКА, В.ШАПОВАЛ сказав, що участі в прийнятті рішення щодо оформлення на роботу в МВС водія міністра Леоніда ПРИСТУПЛЮКА він не брав. Також В.ШАПОВАЛ вказав, що не мав стосунку до надання Л.ПРИСТУПЛЮКУ житла, не займався питаннями організації відзначення Дня міліції у 2008 і 2009 роках також і взагалі не отримував від Ю.ЛУЦЕНКА незаконних вказівок чи наказів.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують в Лук’янівському СІЗО.

23 травня Печерський райсуд Києва почав розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, вчинене співробітником правоохоронного органу.