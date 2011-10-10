Турчинов: влада завтра спробує піти на оголошення вироку

Партія «Батьківщина» закликає громадян України прийти завтра о 9.00 до Печерського райсуду Києва для підтримки екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ.

«Я закликаю вас виявити свою позицію… Не будьте байдужими. Ця влада дуже сподівається на вашу мовчазну згоду», - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ запевнив, що завтра під стінами Печерського райсуду будуть усі члени парламентської фракції "БЮТ-Батьківщина". Він висловив сподівання, що до суду прийдуть представники інших політичних сил. При цьому він наголосив, що є інформація про те, що до Києва стягують посилені підрозділи МВС. «Судячи з усього, влада завтра спробує піти на оголошення вироку», - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ припустив, що влада не зважає на позицію міжнародних та європейських структур у справі Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки боїться лідера опозиції. «Вони бояться Юлію ТИМОШЕНКО більше, ніж позицію Заходу. Вони не можуть продовжити свого політичного існування без політичних репресій», - сказав О.ТУРЧИНОВ.