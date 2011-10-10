Балога лякає Верховну Раду судом

Постанова Верховної Ради України про відмову від переходу на «зимовий» час зі збереженням «літнього» часу може стати предметом судового розгляду, оскільки зачіпає інтереси мільйонів українців.

Про це сьогодні у Києві заявив міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

На думку В.БАЛОГИ, парламент ухвалив помилкове рішення, яке безпосередньо впливає на життя населення більшої частини України. «Рада пішла не просто проти здорового глузду – парламентарії, по суті, скасували закони природи і знехтували наукою. Це зовсім не той випадок, коли можна голосувати, не приходячи до тями”, - сказав міністр і додав, що “легким жестом руки депутати відмовили своїм співгромадянам у праві жити за природним розкладом, а не за штучними правилами».

В.БАЛОГА вважає, що ВР зобов’язана “виправити допущену помилку”. При цьому він нагадав, що у зв’язку з цим звернувся до парламенту. Міністр підкреслив, що “ніщо не заважає депутатам завтра бути розумнішими, ніж учора, і переглянути своє хибне нововведення”. “Аргументів за збереження саме «зимового» часу більше, ніж достатньо – їх уже відкрито висловили численні науковці, експерти, лідери громадської думки, журналісти впливових ЗМІ», - додав міністр.

Водночас урядовець зауважив, що автори часових новацій та їхні колеги, які підтримали їхнє запровадження, вперто не визнають допущену помилку, а на своє виправдання наводять непереконливі, сторонні тези. З огляду на те міністр припустив, що Верховна Рада спробує всіляко уникати повторного розгляду цього питання, розраховуючи, що з часом інтерес до нього спаде.

В.БАЛОГА зазначив, що у разі, якщо Верховна Рада буде вдавати, ніби проблеми не існує, «є законні способи стимулювати активність депутатів». Він вважає, що постанова парламенту дає всі юридичні підстави звернутися до суду, оскільки порушує права мільйонів громадян. «Особисто поділяю таку точку зору. Переконаний, що бездіяльність Верховної Ради у цьому важливому питанні загрожує інтересам фактично всієї України», - сказав він.

У повідомленні зазначається, що 11 жовтня об 11.00 у Міністерстві надзвичайних ситуацій відбудеться круглий стіл для обговорення проблем, пов`язаних зі зміною порядку обчислення часу на території України.

У заході візьмуть участь В.БАЛОГА, директор Інституту географії Національної академії наук України Леонід РУДЕНКО, голова Державної комісії єдиного часу та еталонних частот, директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України, академік Ярослав ЯЦКІВ, голова Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики Олег ПОВОЛОЦЬКИЙ, директор Українського гідрометеорологічного центру Микола КУЛЬБІДА, вчений секретар Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту Ніна МОСТОВА, президент, академік Національної академії медичних наук України Андрій СЕРДЮК.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Верховна Рада ухвалила постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України».

Даною постановою установлено з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години. Документом визнано такими, що втратили чинність постанову ВР та постанову Української РСР щодо переходу на літній час. Таким чином постановою скасовано щорічне переведення годинників на «зимовий» та «літній» час.

5 жовтня В.БАЛОГА надіслав голові Верховної Ради Володимиру ЛИТВИНУ листа, в якому просив ініціювати перегляд рішення парламенту щодо зміни порядку обчислення часу в Україні.