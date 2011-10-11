Азаров анонсував приїзд місії МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду для перегляду програми співробітництва з Україною прибуде до нашої країни 24 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на брифінгу.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем`єр сказав на брифінгу: «В країні йде бюджетний процес, 24 жовтня приїжджає місія МВФ. Подивіться, що діється на фінансових ринках". При цьому він підкреслив, що на сьогоднішній день вся увага має бути зосереджена на забезпеченні стійкості економіки країни й виживанні фінансової системи. «Для цього потрібна вивірена й чітка фінансова політика», - заявив М.АЗАРОВ, зазначивши, що така політика урядом проводиться.

Довідка УНІАН. Програма співробітництва України і МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на близько 16 млрд. дол. Термін дії програми 2,5 роки. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співробітництва Україна отримала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by обсягом 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.

Як заявляв голова представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР, для отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду Україна повинна виконати низку вимог.

Першою вимогою є проведення в Україні пенсійної реформи відповідно до положень, прописаних у програмі співробітництва.

Друга вимога, як повідомив М.АЛЬЄР, стосується корегування тарифів на газ і теплопостачання.

Третя вимога пов`язана з попередньою й обумовлена тим, що фонд погодився на менш значне підвищення тарифів, при цьому відзначивши необхідність пошуку додаткових фінансових ресурсів.

Четверта вимога фонду пов`язана з діяльністю Нацбанку, зокрема, з необхідністю скасування вимоги обов`язкового викупу рекапіталізаційних облігацій, що, на думку МВФ, знижує незалежність НБУ.

Візит місії МВФ в Україну кілька разів переносився.