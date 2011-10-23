Лідери ЄС схвалили принципи відносин з пострадянськими країнами

Лідери ЄС підкреслюють, що відносини з країнами - східними сусідами, які беруть участь в Східному партнерстві, будуватимуться залежно від стану демократії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках Європейської Ради, схвалених сьогодні на засіданні.

«Шлях і глибина політичної асоціації і економічної інтеграції цих країн з ЄС залежатиме від дотримання ними демократичних принципів і верховенства права, що є основою партнерства», - зазначається у висновках.

Лідери країн-членів ЄС також привітали ініціативу Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки запропонувати список цілей, інструментів і дій для подальшого розвитку Східного партнерства в рамках підготовки до наступного саміту Східного партнерства, запланованого на другу половину 2013 року.

«Східне партнерство» - програма ЄС для посилення співпраці з шістьма країнами- східними сусідами ЄС: Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Грузією, Молдовою і Україною.