Турчинов каже, що у Тимошенко проблеми зі спиною

Перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО має проблеми зі здоров’ям, зокрема, її турбують болі у спині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

«Є проблеми зі здоров’ям. Є проблеми зі спиною», - сказав він.

В той же час О.ТУРЧИНОВ зауважив, що особисто не зустрічався з Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки ні його, ні народних депутатів до неї не пускають.

Він додав, що вся інформація відносно стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО надходить від її адвокатів.

«Тому більше я нічого не можу сказати», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО було заарештовано 5 серпня. 11 жовтня Печерський райсуд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році.