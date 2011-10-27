Мордобій у Раді увійшов до кращих політичних бійок світу (фото)
17:25, 27 жовтня 2011Політика
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За версією The Guardian
Фото бійки у Верховній Раді під час ратифікації Харківських угод у 2010 році потрапило у сімку кращих політичних бійок за версією The Guardian.
Як повідомляє Українська правда, фотогалерею під назвою "Найкращі політичні бійки світу" видання опублікувало у четвер.
У ній, зокрема, є знімок, на якому зафіксовано один з найжорстокіших епізодів під час бійки у Верховній Раді.
Серед інших бійок, на які звернув увагу The Guardian, - сутички у російській Держдумі, у парламентах Південної Кореї, Тайваню, Італії тощо.
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