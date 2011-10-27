Азаров: Росія ніколи не йде на поступки

Росія не пішла на поступки Україна, підписавши Харківські угоди.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив у інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».

«Постає питання, на які поступки нам пішла Росія? Зараз, без Харківської угоди ціна газу у четвертому кварталі (для України) - 540 дол. за тис. кубометрів. Перепрошую, таких цін у Європі взагалі немає. Відкинемо 100 дол. за Харківською угодою – і отримаємо 440 дол.», – сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що по 440 дол. за тис. куб. м. купує газ Німеччина, яка на 2000 км. далі, ніж Україна.

«Дозвольте запитати, на які нам поступки пішли?», – риторично запитав український прем`єр.

Він також підкреслив, що керівництво РФ ніколи не йде на поступки на переговорах зі своїми партнерами.

«За час роботи з російським керівництвом – досить тривалий, починаючи з 2002 року, коли я почав працювати в уряді, – я твердо собі з’ясував: керівництво Росії не йде на поступки, воно йде на компроміси, це - так. Але на поступки, тим більше односторонні, – я такого не пригадую», – заявив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року в Харкові президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України, якою передбачене базування російської військової бази у Севастополі до 2042 року. В обмін на це Україна отримала зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.