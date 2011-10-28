Януковича у Львові запитали про «аеропорт імені Бандери»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зазначив, що рішення про назву львівського аеропорту ухвалюватиме місцева влада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні на брифінгу у Львові, відповідаючи на запитання, як він ставиться до пропозиції місцевої громади назвати львівський аеропорт іменем провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери.

«Рішення прийматиме місцева влада. Згідно з українськими законами, як вирішить, так і буде», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас Президент уникнув відповіді на запитання щодо його ставлення до присвоєння аеропорту імені провідника ОУН.

Глава держави також подякував місцевій владі за організацію, будівництво і підготовку об’єктів до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

«Велику участь у цьому брала міська влада. Треба подякувати всім, хто готує і займається організацією будівництва. Було багато скептиків: навіщо нам аеропорт, стадіон. Однак треба жити майбутнім, для майбутніх поколінь», - наголосив Президент України.

Він також висловив упевненість, що в червні наступного року Україна прийматиме європейську футбольну першість на належному рівні.

Довідка УНІАН. Введення в експлуатацію реконструйованого львівського аеропорту заплановане на грудень 2011 року.

Партія “Свобода” пропонує присвоїти аеропорту ім’я провідника ОУН С.Бандери.

Своєю чергою, мер Львова Андрій САДОВИЙ запропонував присвоїти міжнародному аеропорту «Львів» ім’я короля Данила Галицького.