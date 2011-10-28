Бютівець заявляє, що Тимошенко не переводила гроші на рахунки Лазаренка

Народний депутат Сергій ПАШИНСЬКИЙ (фракція "БЮТ-Батьківщина") заявляє, що екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не фігурує в порушеній у США кримінальній справі колишнього голови уряду України Павла ЛАЗАРЕНКА ні як підозрювана, ні як свідок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, про це С.ПАШИНСЬКИЙ сказав в ефірі телеканалу.

"Прокурор, яка чотири чи п`ять років вела справу ЛАЗАРЕНКА, зробила тільки одне зауваження щодо ТИМОШЕНКО: "Я не розумію, чому ТИМОШЕНКО не виступила ініціатором, аби вважатися постраждалою у цій справі", - повідомив С.ПАШИНСЬКИЙ.

Він також спростував заяви про те, що Ю.ТИМОШЕНКО за часів роботи компанії "Єдині енергетичні системи України" (ЄЕСУ) переводила гроші на рахунки П.ЛАЗАРЕНКА.

"Чому СБУ сьогодні не обвинувачує ТИМОШЕНКО у тому, що вона переказувала ЛАЗАРЕНКУ гроші, а звинувачують у якійсь єресі. І Міністерство фінансів, і Мін‘юст вказують, що нібито через її борги перед Росією держава платитиме", - відзначив депутат.

С.ПАШИНСЬКИЙ додав, що Ю.ТИМОШЕНКО переказувала кошти винятково своїм контрагентам у рамках газових контрактів.

Довідка УНІАН. Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.

У червні цього року в ЗМІ було оприлюднено листа міністра оборони Росії Анатолія СЕРДЮКОВА до прем`єра Миколи АЗАРОВА від 10 червня 2011 року, в якому Міністерство оборони Росії просить погасити борг корпорації «Єдині енергетичні системи України» в сумі 405,5 млн. дол.

22 червня Ю.ТИМОШЕНКО запевнив, що не має жодних боргів перед Міністерством оборони Російської Федерації.

12 жовтня СБУ порушила щодо Ю.ТИМОШЕНКО кримінальну справу за переведення боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

Слідство звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО в тому, що вона переказала борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

За словами начальника Головного слідчого управління СБУ Івана ДЕРЕВ‘ЯНКА, Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом і фактичним власником корпорації "Єдині енергетичні системи України", за попередньою змовою з колишнім прем`єр-міністром України Павлом ЛАЗАРЕНКОМ вчинила замах на розтрату коштів держбюджету в особливо великих розмірах шляхом покладання на Кабінет Міністрів зобов`язань ЄЕСУ перед Міноборони РФ.