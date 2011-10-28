У Харкові «чорнобильці» захопили Пенсійний фонд

У Харкові група «чорнобильців» захопила приміщення регіонального управління Пенсійного фонду України і оголосила акцію протесту у зв’язку із невиплатами пенсій.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова міської організації «Союз Чорнобиль Україна» Анатолій ГУБАРЄВ, у другій половині дня близько 50 «чорнобильців» «спонтанно» зайшли у приміщення Пенсійного фонду, що в будівлі Держпрому, і «не збираються звідти виходити».

За його словами, «чорнобильці» висунули вимоги: «отримання гарантій щодо виплати заборгованостей після рішення судів, отримання гарантій з приводу виплати пенсій у повному обсязі як у листопаді - грудні, так і надалі, а також отримання гарантій від прокуратури області щодо порушення кримінальної справи за фактом невиконання судових рішень Пенсійним фондом».

Також А.ГУБАРЄВ повідомив, що поблизу будівлі Держпрому у цей час перебуває ще велика група «чорнобильців», які не можуть зайти в приміщення для підтримки протестувальників через те, що двері зачинені і будинок перебуває під охороною.

А.ГУБАРЄВ зазначив, що «чорнобильці» вважають мізерними свої пенсії і висловлюють обурення у зв’язку із затримками їх виплат. Він також повідомив, що ця акція не єдина у Харківській області, і настрої протесту наростають.