ЄС програє Індії й Китаю, якщо відвернеться від України і Росії?

Євросоюзу треба об`єднати зусилля з Україною і РФ, щоб залишатися конкурентоспроможним на світовому ринку.

Таку думку власному кореспонденту УНІАН у РФ висловила секретар Комісії із закордонних справ Палати депутатів Італійської Республіки Мікаела БЬЯНКОФЬОРІ після зустрічі з російськими депутатами.

За її словами, для розвитку своєї економіки країни ЄС мають дивитися на Росію і Україну як на частину Європи і мати спільний вільний ринок.

Вона вважає, що тільки спільно можна конкурувати з економіками Індії, Китаю та інших країн.

«З Україною і Росією це дійсно можна зробити», - сказала М.БЬЯНКОФЬОРІ.

Водночас, вона повідомила, що сьогодні кожна з країн Євросоюзу націлена на захист своїх власних інтересів і зміцнення євро. За її словами, тільки після вирішення внутрішніх проблем ЄС зможе зайнятися глобальними питаннями.

Вона вважає, що дуже важливе підписання угоди про Асоціацію України і Євросоюзу та її подальша ратифікація.

«Думаю, що так, (парламент Італії ратифікує цю угоду - УНІАН), але поки що складно говорити, коли це рішення буде винесено на розгляд парламенту. Зараз ситуація в Італії така, що невідомо коли це можна запланувати», - сказала М.БЬЯНКОФЬОРІ.

Разом з тим М.БЬЯНКОФЬОРІ вважає, що засудження екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО не дозволить європейським політикам спокійно дивитися на цю ситуацію.

«Це ненормально, це нестандартна ситуація, але зрештою ця справа (угода про асоціацію) має обговорюватися між урядами країн Євросоюзу», - вважає вона.

М.БЬЯНКОФЬОРІ зазначила, що дотримується тієї точки зору, що жінка, яка працює в уряді, прагне працювати на користь держави, а не для себе особисто.