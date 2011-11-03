Клюєв - львів'янам: А знаєте, чого я приїхав?

Перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ представив активу Львівської області нового голову облдержадміністрації Михайла КОСТЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія відбулася у сесійній залі Львівської обласної ради за участю голови облради Олега ПАНЬКЕВИЧА, міського голови Львова Андрія САДОВОГО, керівників райдержадміністрацій області, депутатів Львівської ОДА, представників громадськості та ЗМІ.

А.КЛЮЄВ звернувся до присутніх зі словами: «А знаєте, чого я приїхав? У вас нове керівництво», після чого оприлюднив указ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про звільнення Михайла ЦИМБАЛЮКА з посади голови Львівської ОДА.

Він подякував М.ЦИМБАЛЮКУ за плідну роботу на цій посаді і висловив сподівання, що «на новій посаді ЦИМБАЛЮК віддасть усі сили на благо держави».

У свою чергу, М.ЦИМБАЛЮК подякував Президенту за те, що той дав йому можливість попрацювати на цій посаді, а також висловив слова вдячності усім тим, хто протягом 10 місяців працював з ним в одній команді.

Далі А.КЛЮЄВ оприлюднив указ Президента про призначення головою Львівської ОДА М.КОСТЮКА.

Він зазначив, що важливим чинником призначення М.КОСТЮКА на посаду «є його життєвий досвід та компетентність».

М.КОСТЮК подякував за довіру і зауважив, що приїхав до Львова працювати «і продовжити славні традиції нашого регіону».

Також М.КОСТЮК наперед подякував усім присутнім в залі і висловив сподівання на плідну співпрацю.