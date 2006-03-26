Комітет виборців зафіксував ”каруселі”

Комітет виборців України не виключає, що розгляд судами позовів виборців про включення до списків у день виборів був спланований наперед. Про це УНІАН повідомили в КВУ.

«До Комітету виборців надходить інформація, що окремі суди ухвалюють рішення про включення виборців до списків у день голосування, посилаючись на Конституцію. Подекуди в судах вдалося виявити відповідні бланки заяв виборців, що свідчить про те, що ця ситуація спланована наперед. Зараз КВУ намагається з`ясувати, наскільки поширене це явище, а також його причини і наслідки», - зазначили в КВУ.

Нагадаємо, законодавство України забороняє включати виборців до списків за рішенням суду. Як повідомив член ЦВК Андрій МАГЕРА, «положення закону чіткі, і в них немає ніякої двозначності: внесення виборців до списку за рішенням суду не допускається». Представник ЦВК називає популістськими рішення судів, які зобов`язують виборчі комісії включати до списків виборців. «Перш ніж ухвалювати таке рішення, потрібно подумати, яким буде механізм його реалізації, а такого механізму – немає», - наголосив він. Представник ЦВК також нагадав, що в день голосування виборчі комісії можуть виправляти лише технічні описки і неточності, які виникли при наданні відомостей про адресу, прізвище, ім`я і по батькові виборців. «Такі зміни можуть вноситися в тому випадку, якщо у членів комісій немає сумнівів у тому, що на дільницю прийшов саме той виборець, стосовно якого допущені технічні описки і неточності», - наголосив А.МАГЕРА.

Крім того, на думку спостерігачів КВУ, з часом проблема черг на дільницях стає все більш критичною. Багато виборців, за їхніми словами, відмовляються стояти в чергах і йдуть з дільниць.

КВУ також відзначає випадки провокацій на дільницях, агітації під час голосування, спроби підкупу виборців, «каруселі», вкидання бюлетенів, а також кримінальне втручання у виборчий процес – як приклади такого втручання КВУ наводить факти зникнення бюлетенів з дільниці №19 округа №85 в Івано-франківській області, а також крадіжки бюлетенів на дільницях №13 і №21 територіального виборчого округу №193 в Хмельницькій області.