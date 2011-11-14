У четвер, 17 листопада, в Києві, відбудеться унікальний захід, присвячений питанням створення і розвитку бізнесу в мережі Інтернет - безкоштовний семінар: «Формула сайту: Як почати свій бізнес в Інтернеті». «Формула сайту» - цикл безкоштовних семінарів, організований компанією «1С-Бітрікс» за участю лідерів українського Інтернет-ринку.

Слухачі семінару одержать теоретичні і практичні основи для відкриття, управління і просування інтернет-магазину. Одержані на семінарі знання дозволять вам з мінімальними фінансовими і трудовитратами створити інтернет-магазин і використовувати його для ефективного вирішення ваших бізнес-задач.

Семінар буде цікавий:

Керівникам компаній, що хочуть відкрити додатковий канал продажів у перспективному секторі бізнесу, що швидко росте.

Менеджерам з продажу, яким необхідний ефективний інструмент продажів.

Керівникам департаментів і відділів електронної комерції.

Маркетологам і фахівцям з реклами інтернет-магазинів.

У програмі семінару:

1. «Як зробити сайт, який продає? Інтернет-магазин - це просто». В’ячеслав КОРЧЕНОК, «Аванпорт-Дизайн».

2. «Правові і організаційні аспекти інтернет-магазина». Борис БАТУРИНЕЦЬ, «Батуринець і партнери».

3. «Що повинен уміти сучасний інтернет-магазин? Переваги і можливості платформи «1С-Бітрікс». Валентин КЕРТИЧАК, «Аніарт».

4. «Новинки в «1С-Бітрікс: Управління сайтом 11.0». Сергій РИЖИКОВ, «1С-Бітрікс».

5. «Тиражні рішення і готові інтернет-магазини на платформі «1С-Бітрікс». Сергій РИЖИКОВ, «1С-Бітрікс».

6. «Прийом платежів по картах Visa і MasterCard в Інтернеті і «на землі». Ольга ВАЛАШОВА, «ПриватБанк».

7. «Комплексний Інтернет-маркетинг». Олександр ФЕДОТОВ, «Ашманов і партнери».

8. «Яндекс: як знайти нових клієнтів в Інтернеті?». Сергій ЯРЕМЕНКО, «Яндекс.Україна».

9. «Реклама в Інтернеті: збільшуємо продажі». Тетяна НОРІНЧАК, Mail.RuGroup.

10. «Як не втратити клієнтів або технології Яндекса для вашого бізнесу». Василіна ВДОВИНА, «Яндекс.Украина».

11. «Як підвищити ефективність командної роботи? Внутрішній портал компанії». Сергій РИЖИКОВ, «1С-Бітрікс».

Час роботи семінару: з 10:00 до 17:00.

Місце: Готель «Козацький».

Адреса: Київ, вул. Михайлівська, 1/3, м. Майдан Незалежності.

Реєстрація на семінар проводиться на сайті «1С-Бітрікс».

На слухачів семінару чекають лотерея і цікаві призи від компаній-організаторів.